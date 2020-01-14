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الشرطة المصرية تحبط محاولة تهريب 3060 طربة حشيش

أخبار العالم العربي

الشرطة المصرية تحبط محاولة تهريب 3060 طربة حشيش
Reuters
الأمن المصري
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قالت وزارة الداخلية المصرية إنها تمكنت من إحباط محاولة تهريب 3060 طربة لمخدر الحشيش إلى داخل البلاد، في واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد مهربي المواد المخدرة.

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وأشارت الداخلية المصرية إلى أن تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت وصول حاوية قادمة من ميناء بأحد الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد لصالح إحدى الشركات، وأن الحاوية بداخلها شحنة كبيرة من مخدر الحشيش .

وتم ضبط 3060 طربة لمخدر الحشيش وزنها الإجمالي 630 كيلوغراما، حيث تقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالي 45 مليون جنيه مصري.

المصدر: RT

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