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السفارة السعودية في تركيا تصدر تنبيها لمواطنيها

أخبار العالم العربي

السفارة السعودية في تركيا تصدر تنبيها لمواطنيها
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أصدرت السفارة السعودية في أنقرة، مساء الاثنين، تنبيها لمواطنيها حول الاستثمار وشراء العقارات في تركيا.

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وكتبت السفارة في بيان لها تحت عنوان "تنبيه": "على المواطنين الراغبين في الاستثمار في تركيا، الإلمام الكامل بالقوانين في البلاد، ومعرفة طرق البيع والشراء ومتابعة ما يستجد في هذا الشأن وعدم الانسياق لأي تسويق غير موثوق به قد يؤدي لتعرضهم للنصب والاحتيال ولتفادي الكثير من المشاكل وحفاظا لحقوقهم".

وأضاف البيان: "أن السفارة تنبه المواطنين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار بالتواصل أولا مع السفارة في أنقرة، أو القنصلية العامة في إسطنبول، لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها".

المصدر: وكالات 

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