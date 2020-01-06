النيابة السعودية تحيل لصّا تركيا إلى المحكمة الجزائية

أحالت النيابة العامة السعودية بمدينة مكة المكرمة إلى المحكمة الجزائية، الوافد التركي الذي حاول سرقة بعض الآثار الكائنة في معرض "عمارة الحرمين الشريفين".

وألقت الجهات الأمنية القبض في نوفمبر 2019، على وافد تركي حاول سرقة بعض الآثار الكائنة في المعرض.

وذكرت أوراق التحقيق حينها، أن "الوافد تسلل إلى عمارة الحرمين الشريفين في منطقة أم الجود، محاولا سرقة بعض الآثار القديمة، وألقت الشرطة القبض عليه بعد أن رصدته عبر كاميرات المراقبة، وقبل أن يفر هاربا من الموقع".

#بشائر_مرقاب

على طريقة الأفلام السينمائية. الجهات الأمنية تقبض على وافد (تركي الجنسية) تسللل فجراً إلى معرض عمارة الحرمين عن طريق دورات المياه وتكسير بعض الأسوار الزجاجية للوصول إلى الآثار المعروضة وسرقتها. لكن تم ضبطه وتمت احالته للتحقيق pic.twitter.com/v1ThjMNQXY — مرقاب ⌖ Mergaap (@Mergaap) November 9, 2019

المصدر: سبق