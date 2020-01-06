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النيابة السعودية تحيل لصّا تركيا إلى المحكمة الجزائية

أخبار العالم العربي

النيابة السعودية تحيل لصّا تركيا إلى المحكمة الجزائية
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متحف عمارة الحرمين الشريفين في السعودية - أرشيف
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أحالت النيابة العامة السعودية بمدينة مكة المكرمة إلى المحكمة الجزائية، الوافد التركي الذي حاول سرقة بعض الآثار الكائنة في معرض "عمارة الحرمين الشريفين".

وألقت الجهات الأمنية القبض في نوفمبر 2019، على وافد تركي حاول سرقة بعض الآثار الكائنة في المعرض.

وذكرت أوراق التحقيق حينها، أن "الوافد تسلل إلى عمارة الحرمين الشريفين في منطقة أم الجود، محاولا سرقة بعض الآثار القديمة، وألقت الشرطة القبض عليه بعد أن رصدته عبر كاميرات المراقبة، وقبل أن يفر هاربا من الموقع".

المصدر: سبق

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