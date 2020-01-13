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نشطاء يفسرون عادة عمانية رصدتها الكاميرات بين السلطان هيثم ومحمد بن زايد

أخبار العالم العربي

نشطاء يفسرون عادة عمانية رصدتها الكاميرات بين السلطان هيثم ومحمد بن زايد
وام
محمد بن زايد وهيثم بن طارق
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أثار مقطع فيديو متداول الجدل، حيث يظهر فيه سلطان عمان الجديد، هيثم بن طارق آل سعيد وكأنه يتجاهل مصافحة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، لدى مغادرته بعد تعزيته بوفاة السلطان قابوس.

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لكن نشطاء عمانيون أوضحوا أن هذه عادة عمانية للاحتفاء بالضيف، حيث يرفض المضيف مصافحة الضيف إلا بعد أن يوصله إلى باب البيت.

ونشر فيديو يظهر الموقف كاملا، إذ أصر بن زايد على السلطان بن طارق على عدم ضرورة مرافقته للخارج، فيما نشر آخرون فيديو قديم مشابه يجمع السلطان قابوس والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وزار ولي عهد أبو ظبي العاصمة العمانية مسقط معزيا بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، الذي رحل مساء يوم الجمعة عن عمر ناهز 79 عاما.

المصدر: وكالات

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