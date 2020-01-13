نشطاء يفسرون عادة عمانية رصدتها الكاميرات بين السلطان هيثم ومحمد بن زايد

أثار مقطع فيديو متداول الجدل، حيث يظهر فيه سلطان عمان الجديد، هيثم بن طارق آل سعيد وكأنه يتجاهل مصافحة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، لدى مغادرته بعد تعزيته بوفاة السلطان قابوس.

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لكن نشطاء عمانيون أوضحوا أن هذه عادة عمانية للاحتفاء بالضيف، حيث يرفض المضيف مصافحة الضيف إلا بعد أن يوصله إلى باب البيت.

ونشر فيديو يظهر الموقف كاملا، إذ أصر بن زايد على السلطان بن طارق على عدم ضرورة مرافقته للخارج، فيما نشر آخرون فيديو قديم مشابه يجمع السلطان قابوس والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وزار ولي عهد أبو ظبي العاصمة العمانية مسقط معزيا بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، الذي رحل مساء يوم الجمعة عن عمر ناهز 79 عاما.

من عادة المستضيف أن يودع ضيفه إلى باب المجلس، هنا أصر السلطان #هيثم_بن_طارق أن يرافق الشيخ #محمد_بن_زايد ولي عهد أبوظبي إلى باب قاعة الضيافة في قصر العلم تكريما له قبل أن يصر الضيف على بقاء السلطان في مكانه. pic.twitter.com/jSwbTMr7J8 — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) January 12, 2020

تفسير ما حصل بين السلطان #هيثم_بن_طارق_ال_سعيد و #محمد_بن_زايد



- من عادات الشعب العماني في إكرام الضيف إرجاع اليد للخلف وعدم مصافحة الضيف إلا عند توصيلة للسيارة او المكان النهائي pic.twitter.com/WIL3HugaQr — ترند (@TRENDNETWORK_kw) January 12, 2020

حصل لقط كبير ظناً من بعض السذج بأن جلاله السلطان #هيثم_بن_طارق_ال_سعيد يرفض مصافحه محمد بن زايد .. الموضوع بإختصار شديد هنا ترا الحشمه والاحترام المتبادل بين السلطان ومحمد بن زايد حيث الاول يصر ان لايصافح حتى يوصله الى موكبه ويودعه هناك والآخر يصر على عدم ترك السلطان مجلس العزاء pic.twitter.com/LrRDMJkbSO — 🇰🇼 كويت العز 🇰🇼 (@kuwait_al3eeeez) January 12, 2020

شاهد سمو المشاعر المفعمه بالحب والاحترام بين الإمارات والسلطنه التي ارساها المؤسسين منذ القدم والى اليوم ليست مشاعر مصطنعه أو مفتعله لا والله هي بالفطره وعليها فلنعمل وعليها نتعاهد نحن الشعبين بأن نكون كما ارادنا زايد وقابوس رحمهم الله #السلطان_هيثم#الامارات_لن_تنسى_قابوسpic.twitter.com/wnboqFow4d — راشد بن راشود الكعبي (@r_alkaabi25) January 12, 2020

المصدر: وكالات