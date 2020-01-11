الإمارات تعزي بوفاة السلطان قابوس

عزى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بوفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي وافته المنية مساء يوم أمس الجمعة.

ونشر محمد بن زايد تغريدة في حسابه على تويتر نعى فيها السلطان الراحل قابوس بقوله: "فقدت عُمان الشقيقة والأمتان العربية والإسلامية قائدا حكيما، وقامة تاريخية كبيرة، رحم الله السلطان قابوس".

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فقدت عُمان الشقيقة والأمتان العربية والإسلامية قائدًا حكيمًا، وقامة تاريخية كبيرة، رحم الله السلطان قابوس، رحل عنا أخا عزيزا ورفيق درب الشيخ زايد، تقاسما بحكمتهما وإخلاصهما النهوض بشعبيهما وخدمة وطنيهما، نعزي أسرته الكريمة وشعبه، ونسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) January 11, 2020

في السياق ذاته، نعى نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الراحل سلطان عمان، قابوس بن سعيد.

وكتب حاكم دبي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "رحل سلطان الوفاء والمحبة والحكمة... رحل السلطان قابوس طيب الله ثراه".

رحل سلطان الوفاء والمحبة والحكمة ... رحل السلطان قابوس طيب الله ثراه ... تعازينا لإخوتنا في عمان..تعازينا للأمة العربية والإسلامية ... تعازينا لكل محب لعمان الثقافة والتاريخ والأصالة .. ونسأل الله أن يلهم الشعب الشقيق الصبر والسلوان ويجعل الفردوس الأعلى مثوى قائد النهضة العمانية pic.twitter.com/R4pYuYNgpz — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 11 января 2020 г.

وتقدم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بأحر التعازي للشعب العماني، برحيل سلطان عمان، وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "فقدنا اليوم شخصية تاريخية ونهضوية من الطراز الرفيع".

فقدنا اليوم شخصية تاريخية ونهضوية من الطراز الرفيع بوفاة السلطان قابوس رحمه الله. قائد حكيم وملهم قاد نهضة عمان الشقيقة خلال ٥٠ عام وعمل باخلاص لرفعة بلده وشعبه. من الامارات شريكة عمان تاريخا ومصيرا نتقدم الي شعب عمان بخالص التعازي في هذه المناسبة الحزينة. pic.twitter.com/xCT8VptGE0 — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 11 января 2020 г.

رحم الله السلطان قابوس بن سعيد وأجزل له المثوبة والمغفرة..

خدم بلاده وشعبه وأشقاءه في الخليج بمحبة وعطاء.

وأحسن الله عزاء إخواننا في سلطنة عمان وعظم أجرهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.. pic.twitter.com/XumLsuE4fU — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) 11 января 2020 г.

المصدر: وكالات