بعثة الأمم المتحدة ترحب بالهدنة في ليبيا

رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الأحد، بإعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية من قبل الأطراف المتنازعة في ليبيا.

إقرأ المزيد

وقالت البعثة في بيان : "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب بإعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية من قبل الأطراف في ليبيا​​​".

وأضاف البيان :"مستعدون لتسخير كل الإمكانيات للمساعدة في إيجاد حل سلمي ونهائي للأزمة الليبية".

وأعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر أن قوات حكومة الوفاق قامت بخرق الهدنة المعلنة لوقف أطلاق النار في طرابلس.

ووفقا لصحيفة المرصد الليبية قال اللواء، المبروك الغزوي، آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية في قوات حفتر إن "المليشيات قامت بخرق الهدنة في أكثر من محور بكل أنواع الأسلحة، بما فيه المدفعية، ونحن ما زلنا ملتزمين بالبلاغ الصادر لنا قبل منتصف الليلة من القيادة العامة لغرفة المنطقة الغربية، وننتظر أي تعليمات جديدة منها"​​​.

وكان "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، أوقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد، والتي تشمل العاصمة طرابلس، اعتبارا من الساعة 00:01 من يوم 12 يناير.

ويأتي إعلان هذه الهدنة استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بعد لقائهما في اسطنبول يوم 8 يناير، لتسوية الأزمة الليبية، تدعو طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار، اعتبارا من منتصف ليل السبت على الأحد 12 يناير.

المصدر: وكالات