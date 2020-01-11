السراج: نرحب بالمبادرة التركية الروسية لوقف إطلاق النار في ليبيا

قال رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، إنه يرحب بالمبادرة التركية الروسية لوقف إطلاق النار في ليبيا.

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وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي في روما، قال السراج: "نرحب بالمبادرة الروسية التركية وكل المبادرات التي تهدف إلى وقف إطلاق النار في ليبيا شرط أن تتسق مع سحب قوات المعتدي"، في إشارة إلى قوات "الجيش الوطني الليبي" التي يقودها المشير خليفة حفتر.

وأضاف السراج: "سنبذل كل جهد لمنع العودة إلى عسكرة الدولة ومن أجل ترسيخ مدنية الدولة"، مضيفا: "نحن نمارس حقنا المشروع في الدفاع عن أهلنا وعاصمتنا وصد العدوان ودحره مسألة وقت".

وأصدر الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أرودغان، بيانا مشتركا، الأربعاء الماضي، دعيا فيه إلى وقف إطلاق النار في ليبيا بداية من منتصف ليل السبت الأحد.

ولاقت المبادرة ترحيبا وموافقة من حكومة "الوفاق" (المعترف بها دوليا) والمجلس الأعلى للدولة، بينما رفضها حفتر، مؤكدا أن عملياته العسكرية ستستمر.

المصدر: الأناضول