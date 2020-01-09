الرئاسة الإيرانية: أمير قطر يقول إن بلاده لن تنسى موقف طهران من العقوبات المفروضة على الدوحة

أجرى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، مكالمة هاتفية، اليوم الخميس، أكد فيها الأخير أن بلاده "لن تنسى موقف إيران من العقوبات المفروضة على الدوحة".

وأضاف أمير قطر أن بلاده "تعارض أي توتر يستهدف إيران"، وفق ما نقلته عنه الرئاسة الإيرانية.

من جهته، أكد روحاني أثناء المكالمة أن "أمن المنطقة واستقرارها لا يتحققان إلا من خلال تعزيز الصداقة والتعاون بين دول الجوار والحد من تدخل الدول الأجنبية".

وأضاف أن "اغتيال قاسم سليماني جريمة أمريكية كبرى وندعو جميع دول العالم وخاصة دول الجوار إلى إدانتها"، لافتا إلى أن "اغتياله وجه إهانة للسيادة العراقية وشكل جريمة كبرى ضد الشعب الإيراني".

وشدد روحاني على أن الولايات المتحدة "ستواجه ردا كبيرا وخطرا للغاية" في حال ردت على الهجوم الصاروخي الإيراني على قواعد عسكرية أمريكية في العراق.

المصدر: RT