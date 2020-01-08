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الأردن.. أب يخنق طفله الرضيع في إربد

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الأردن.. أب يخنق طفله الرضيع في إربد
Reuters Muhammad Hamed
الشرطة الأردنية - عمان - أرشيف
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أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني المقدم عامر السرطاوي، أن الأمن ألقى القبض على مواطن من جنسية عربية متهم بقتل "رضيعه" خنقا في محافظة إربد.

وقال السرطاوي: "جرى إلقاء القبض على المتهم عقب ورود بلاغ من قبل طليقته بأنه اصطحب طفلهما (11 شهرا) وأعاده إليها وهو فاقد الوعي".

وأضاف، أن "الأم سارعت بنقل الرضيع إلى المستشفى ليتبين أنه فارق الحياة".

وتابع الناطق الإعلامي أن البحث الجنائي ألقى القبض على والد الطفل، وهو من جنسية عربية، وأن المتهم اعترف بقتل طفله عن طريق خنقه، وما زال التحقيق جاريا معه.

المصدر: "الغد الأردني"

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