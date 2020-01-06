تبون يستقبل السراج ووفدا كبيرا يرافقه في الجزائر العاصمة

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الاثنين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا فايز السراج، ليبحث معه النزاع الليبي.

وعقد الاجتماع في مقر الرئاسة الجزائرية عقب وصول السراج إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى بزيارة ستستغرق يوما واحدا، حسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

Reuters

وأعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان لها أن اللقاء يندرج ضمن "المشاورات الدائمة والمتواصلة مع الإخوة الليبيين وسيتيح تبادل وجهات النظر حول تفاقم الأوضاع في ليبيا وبحث السبل الكفيلة لتجاوز هذه الظروف العصيبة".

وجاء اللقاء بعد ساعات من مكالمة هاتفية تلقاها الرئيس الجزائري من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، دعا الطرفان فيها إلى "وضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا".

مكالمة ميركل تبون، جاءت غداة إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بدء عسكريي بلاده بالتوجه تدريجيا إلى ليبيا، بموجب الاتفاق الأمني المبرم بين أنقرة وحكومة الوفاق التي تخوض منذ أبريل معركة عسكرية ضد قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر الزاحفة على طرابلس.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية