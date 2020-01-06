ليبيا.. قوات حفتر تعلن سيطرتها بالكامل على منطقة بوهادي وقاعدة القرضابية بمدينة سرت

قال مراسل RT في ليبيا اليوم الاثنين، إن قوات "الجيش الوطني الليبي" أعلنت سيطرتها بالكامل على منطقة بوهادي وقاعدة القرضابية وتستمر في تقدمها باتجاه سرت المركز.

RT

وقالت شعبة الإعلام الحربي، إن القوات المسلحة العربية الليبية نجحت في اقتحام مدينة سرت من 5 محاور مصحوبة بغطاء من سلاح الجو.

وأوضحت أن عناصر من القوات المسلحة ضمت رجال الصاعقة والكتيبة 128 والكتيبة 210 والكتيبة 646 والكتيبة 192، نجحوا في اقتحام سرت من 5 محاور.

وتمكنت القوات المسلحة من دخول كتيبة الساعدي وتأمينها بعد السيطرة عليها بالكامل، كما مشطت القوات المسيطرة منطقة الكتيبة وفرض سيطرتها الكاملة، وفقا لشعبة الإعلام الحربي.

ولفتت إلى أن القوات المسلحة دخلت منطقة بوهادي وسط ترحيب كبير من الأهالي.

RT

RT

من جهته، قال طه حديد، الناطق باسم "قوة حماية وتأمين سرت" التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، والمنبثقة من عملية "البنيان المرصوص"، إن القوة تشتبك مع قوات تابعة للمشير خليفة حفتر.

وأوضح الناطق باسم القوة أن تلك القوات تحاول التقدم إلى "البوابة 17" شرق مدينة سرت، مشيرا إلى أنه ستتم مواجهة أي تهديدات لأمن مدينة سرت دون هوادة.

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية