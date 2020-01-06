مصر.. إخلاء سبيل المتهمين بالتحرش بـ"فتاة المنصورة"

قررت نيابة أول المنصورة، إخلاء سبيل المتهمين السبعة في قضية التحرش الجماعي بفتاة في شارع الجمهورية بالمنصورة ليلة رأس السنة، والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة المنصورة".

وقررت النيابة إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم بعد تنازل الفتاة وصديقتها عن البلاغ، وبعد التصالح مع المتهمين وتقديم محامي المتهمين والفتاتين وثيقة تنازل.

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وتداول رواد موقع "تويتر" مشاهد صادمة وثقت لحظة تحرش جماعي بفتاة أثناء احتفالات رأس السنة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

ويظهر الفيديو محاولة عشرات الشبان التحرش بالفتاة، فيما يحاول البعض حمايتها وإنقاذها وسط صراخها وبكائها.

وتمكن شبان في النهاية من إنقاذها ووضعها في سيارة انطلقت بها بعيدا عن مكان الواقعة.

وقال بعض الشبان من مدينة المنصورة، إن الواقعة أثارت غضب الكثيرين، وانتقدوا ما تعرضت له الفتاة وطالبوا بالقبض على الجناة، فيما انتقد البعض الآخر ملابس الفتاة التي وصفوها بـ"الاستفزازية".

تحرش جماعي ببنت في المنصوره امس و بما ان الكلاب السعرانه ولاد الوسخه دول وشوشهم باينه لازم يتجابو و يتفشخو هما و اهاليم عشان مفيش مبرر للوساخه دي ولا مبرر انهم يخلفو اشكال وسخه كدا و ميربوهاش pic.twitter.com/zAoSMGyzwG — ✳ ماجووفيتش (@Mag00oo) 1 января 2020 г.

المصدر: موقع "المصريون"