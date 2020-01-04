البرلمان الليبي المنعقد في بنغازي يصوت على رفض اتفاقيتي حكومة الوفاق وأنقرة

صوت أعضاء مجلس النواب الليبي ومقره طبرق، على رفض اتفاقيتي حكومة الوفاق وأنقرة في جلسة طارئة عقدت بمدينة بنغازي، اليوم السبت.

كما أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن أعضاء المجلس "صوتوا بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا".

واتهم أعضاء المجلس رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بارتكاب جريمة خيانة عظمى، مطالبين بإحالته إلى النائب العام لمحاسبته.

وكان بليحق صرح في وقت سابق بأن المجلس سيعقد جلسة طارئة بمدينة بنغازي لمناقشة "تداعيات التدخل التركي السافر في ليبيا ومصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات غازية إلى ليبيا".

وأقر البرلمان التركي بأغلبية الأصوات مذكرة لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، حيث صوت 325 برلمانيا لصالح المذكرة، فيما أعلن 184 رفضهم لها.

المصدر: وكالات