الإنتربول يلاحق كارلوس غصن في لبنان

أعلن وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان، أن النيابة العامة التمييزية استلمت طلبا من الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" لتوقيف رجل الأعمال كارلوس غصن، بعد فراره من اليابان.

وأوضح الوزير أن النيابة العامة التمييزية تسلمت ما يعرف بـ "النشرة الحمراء" من الإنتربول الدولي حول ملف غصن​​​.

وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت الثلاثاء أن رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي كارلوس غصن دخل قد لبنان "بصورة شرعية"، ولا شيء يستدعي ملاحقته.

وأكد مصدر في الرئاسة اللبنانية أن غصن وصل على طائرة جاءت من تركيا، مستخدما جواز سفر فرنسيا وبطاقة هويته اللبنانية.

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وسبق للسلطات التركية وأعلنت فتح تحقيق على خلفية عبور كارلوس غصن أراضيها متجها إلى لبنان، وأوقفت على خلفية التحقيق 7 أشخاص للاشتباه بمساعدتهم له في الخروج من أحد مطارات اسطنبول.

المصدر: وكالات