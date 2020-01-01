كارلوس غصن يلتقي الرئيس اللبناني بعد فراره من اليابان

قال مصدران مقربان من، كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة "رينو - نيسان" للسيارات، يوم الأربعاء، إنه التقى مع الرئيس اللبناني ميشال عون بعد فراره من اليابان.

وقال أحد المصدرين إن الرئيس عون استقبل غصن بحرارة، يوم الاثنين، بعد وصوله إلى بيروت قادما من اسطنبول على متن طائرة، مشيرا إلى أن غصن "صار يشعر حاليا بالابتهاج والأمان والقدرة على المواجهة".

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وصرح المصدران بأن غصن وجه الشكر لعون، خلال لقائه به في الرئاسة، على ما حظي به هو وزوجته كارول من دعم أثناء فترة احتجازه، وأضافا أن غصن حاليا في حاجة إلى حماية وتأمين من الحكومة بعد فراره من اليابان.

وأكد المصدران أن السفير اللبناني في اليابان كان يزور غصن يوميا أثناء فترة احتجازه.

من المهم الإشارة إلى أن مستشارا إعلاميا في مكتب الرئيس عون نفى لقاء الأخير مع غصن.

وكانت وزارتا الخارجية الفرنسية واللبنانية أوضحتا أنهما ليستا على دراية بظروف وملابسات سفر غصن.

هذا، وقال المصدران إن شركة أمنية خاصة أشرفت على الخطة التي جرى إعدادها على مدى 3 أشهر وشملت نقل غصن عبر طائرة خاصة إلى اسطنبول ومنها إلى بيروت، في عملية لم يعلم فيها حتى قائد الطائرة أن غصن موجود على متنها.

وأضاف أحد المصدرين قائلا: "كانت عملية احترافية للغاية من بدايتها حتى نهايتها"، فيما صرح الثاني بأن غصن في صحة جيدة.

إلى ذلك، أفاد محام للرئيس السابق لنيسان بأن كارلوس غصن سيعقد مؤتمرا صحفيا في بيروت في الثامن من يناير.

المصدر: رويترز