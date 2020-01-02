 
مباشر
عاجل
"النهار" الجزائرية: الإفراج عن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد

نجوى قاسم: "ما بيخلص وقت لبنان"!

أخبار العالم العربي

نجوى قاسم:
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n047

أثار الرحيل المفاجئ للإعلامية والمذيعة اللبنانية نجوى قاسم اليوم الخميس، موجة من تغريدات التعزية والمواساة استذكر بعضها كلمات لها تعبر عن عمق إيمانها بمستقبل وطنها.

وخلال اتصال مباشر مع زميل في مدينة زحلة اللبنانية يغطي الاحتجاجات هناك، همس أحد موظفي البث لنجوى قاسم: "وقت لبنان خلص"، مشيرا إلى انتهاء الوقت المخصص للاتصال، إلا أن المذيعة قالت "ما بيخلص وقت لبنان"، في عبارة اكتسبت معنى خاصا اليوم بعد رحيلها.

وهذا الهمّ للوطن ظهر جليا في آخر تغريدة نشرتها نجوى قاسم قبل يومين من وفاتها ودعت فيها الرب لأن يحفظ لبنان.

إقرأ المزيد
لبنان المفجوع برحيل الصحفية نجوى قاسم ينعي نجمته المتألقة
لبنان المفجوع برحيل الصحفية نجوى قاسم ينعي نجمته المتألقة

وكانت نجوى قاسم، مذيعة قناة "العربية الحدث"، قد رحلت صباح اليوم في منزلها في دبي عن عمر ناهز 51 عاما.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ليلة تنصيب بوتين قبل 20 عاما