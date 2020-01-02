نجوى قاسم: "ما بيخلص وقت لبنان"!

أثار الرحيل المفاجئ للإعلامية والمذيعة اللبنانية نجوى قاسم اليوم الخميس، موجة من تغريدات التعزية والمواساة استذكر بعضها كلمات لها تعبر عن عمق إيمانها بمستقبل وطنها.

وخلال اتصال مباشر مع زميل في مدينة زحلة اللبنانية يغطي الاحتجاجات هناك، همس أحد موظفي البث لنجوى قاسم: "وقت لبنان خلص"، مشيرا إلى انتهاء الوقت المخصص للاتصال، إلا أن المذيعة قالت "ما بيخلص وقت لبنان"، في عبارة اكتسبت معنى خاصا اليوم بعد رحيلها.

وفاة الاعلامية ​#نجوى_قاسم​ نجمة قناة الحدث - العربية.

نجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي حدث اليوم على قناتي العربية والعربية الحدث. غطت أخبار الحروب في أفغانستان،العراق ولبنان،عملت 11 عاماً في تلفزيون المستقبل قبل أن تنتقل إلى العربية في 2004. pic.twitter.com/NNJ9FDZTzb — انا حسين اللي توقف حسابه 💔 (@H18sA) January 2, 2020

وهذا الهمّ للوطن ظهر جليا في آخر تغريدة نشرتها نجوى قاسم قبل يومين من وفاتها ودعت فيها الرب لأن يحفظ لبنان.

#happynewyear2020#FromDubaiWithLove

يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب

يا رب احفظ بلادنا وعينك على #لبنان

🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/db8flBE5ZQ — Najwa Kassemنجوى قاسم (@najkassem) December 31, 2019

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وكانت نجوى قاسم، مذيعة قناة "العربية الحدث"، قد رحلت صباح اليوم في منزلها في دبي عن عمر ناهز 51 عاما.

المصدر: RT