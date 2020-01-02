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وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم

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وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم
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نعت قناة "العربية" اليوم الخميس الإعلامية اللبنانية ومذيعة قناة "العربية الحدث" نجوى قاسم، التي وافتها المنية صباح اليوم في منزلها في دبي عن عمر ناهز 51 عاما.

كما نعى عدد من الإعلاميين المذيعة التي احتفلت برأس السنة الجديدة في دبي أول أمس ونشرت تغريدة مرفقة بفيديو للألعاب النارية في برج خليفة معلقة: "يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب.. يا رب احفظ بلادنا وعينك على #لبنان"

نجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية، أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي "العربية" و"العربية الحدث"، غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، عملت 11 عاما في تلفزيون المستقبل اللبناني قبل أن تنتقل إلى قناة "العربية" في عام 2004

نجوى قاسم حاصلة على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام​ في بيروت. سميت على موقع قناة "العربية" بـ"قطعة الكريستال" وسمتها جريدة "الرياض" السعودية بـ"المراسلة الحربية".

المصدر: وسائل إعلام عربية

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