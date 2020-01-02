وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم

نعت قناة "العربية" اليوم الخميس الإعلامية اللبنانية ومذيعة قناة "العربية الحدث" نجوى قاسم، التي وافتها المنية صباح اليوم في منزلها في دبي عن عمر ناهز 51 عاما.

كما نعى عدد من الإعلاميين المذيعة التي احتفلت برأس السنة الجديدة في دبي أول أمس ونشرت تغريدة مرفقة بفيديو للألعاب النارية في برج خليفة معلقة: "يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب.. يا رب احفظ بلادنا وعينك على #لبنان"

#happynewyear2020#FromDubaiWithLove

يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب

يا رب احفظ بلادنا وعينك على #لبنان

🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/db8flBE5ZQ — Najwa Kassemنجوى قاسم (@najkassem) December 31, 2019

وداعاً للصديقة الغالية الأستاذة #نجوى_قاسم... وداعاً سيدة الأخلاق والأدب والمهنية والاحترافية... وداعاً صديقة الجميع... رحمة الله عليك رحمة واسعة... إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/hD41LBk8mK — #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) January 2, 2020

وفاة مقدمة البرامج السياسية في قناتي العربية والحدث #نجوى_قاسم صباح اليوم عن 52 عاما #الإخبارية#وفاة_نجوى_قاسمpic.twitter.com/aqYj650JsF — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 2, 2020

بداية حزينة لعالم #2020 وخبر وفاة الزميلة #نجوي_قاسم بذبحة قلبية حسبما سمعنا ... خالص العزاء لاسرتها وزملاء مهنتها الذين تأثروا جداً برحيلها المفاجئ pic.twitter.com/v8zjQAW0tY — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) January 2, 2020

نجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية، أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي "العربية" و"العربية الحدث"، غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، عملت 11 عاما في تلفزيون المستقبل اللبناني قبل أن تنتقل إلى قناة "العربية" في عام 2004

نجوى قاسم حاصلة على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام​ في بيروت. سميت على موقع قناة "العربية" بـ"قطعة الكريستال" وسمتها جريدة "الرياض" السعودية بـ"المراسلة الحربية".

المصدر: وسائل إعلام عربية