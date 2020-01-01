بالفيديو.. علم فلسطيني ضخم في قلب القدس القديمة

علق نشطاء علما فلسطينيا ضخما، اليوم الأربعاء، وسط مدينة القدس القديمة، في خطوة أثارت غضب السلطات الإسرائيلية.

وتظهر صور وفيديوهات نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي العلم الذي حمل صورة للرئيسين الفلسطينيين الراحل، ياسر عرفات، والحالي محمود عباس، وتم نصبه في باب العامود بعد ظهر اليوم.

לפני חצי שעה, סמוך לשער שכם, שיא חדש של התרסה: דגל פלסטין ענק על חומת העיר העתיקה, עם תמונת הראיס המנוח יאסר ערפאת. pic.twitter.com/vyVSjWY08R — יוני רוטנברג (@Yoni_Roten) January 1, 2020

وبادرت الشرطة الإسرائيلية إلى إزالة العلم، وأفادت تقارير إعلامية عبرية بأن شخصا واحدا على الأقل اعتقل على خلفية الحادث.





علم فلسطيني يخيف الاحتلال الاسرائيلي .

احتلال قذر وجبان .

فلسطين ستبقى للابد وعاصمتها القدس الشريف .



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لحظة إزالة الاحتلال علم #فلسطين عن أسوار #القدس المحتلة.#عام_جديد_2020#2020NewYearpic.twitter.com/qeQRf6Tgbm — Palestine Alqadi (@ALQadiPAL) January 1, 2020

ودان رئيس بلدية القدس، موشي ليون، نصب العلم، زاعما أن هذه الخطوة تعد "تحديا لسيطرة إسرائيل على المدينة" وأن "السيادة الوحيدة على القدس هي السيادة الإسرائيلية".

كما أفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن الشرطة الإسرائيلية أزالت اليوم رايات لحركة "فتح" من الأعمدة في أحياء سلوان والطور والعيسوية بالقدس، بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ 55 لانطلاقتها.

المصدر: وكالات