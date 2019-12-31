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ترامب: حان وقت التحرك لملايين العراقيين الذي يريدون الحرية ولا يرغبون في الخضوع لسيطرة إيران

أخبار العالم العربي

ترامب: حان وقت التحرك لملايين العراقيين الذي يريدون الحرية ولا يرغبون في الخضوع لسيطرة إيران
Reuters LEAH MILLIS
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
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اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه حان وقت التحرك "لملايين العراقيين الذين يريدون الحرية ولا يرغبون في الخضوع لسيطرة إيران".

وقال ترامب، في تغريدة نشرها، اليوم الثلاثاء، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "لملايين المواطنين العراقيين الذين يرغبون في الحرية ولا يريدون الهيمنة والسيطرة عليهم من قبل إيران – هذا هو وقتكم!".

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اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.. 62 جريحا بين المحتجين ونشر قوات عراقية خاصة بمحيط البعثة
اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.. 62 جريحا بين المحتجين ونشر قوات عراقية خاصة بمحيط البعثة

تصريحات ترامب تأتي بعد أن اندلعت أمام مقر السفارة الأمريكية في العراق، في وقت سابق من الثلاثاء، مظاهرات حاشدة احتجاجا على الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة، الأحد الماضي، إلى مواقع لـ "كتائب حزب الله" التابع لـ "الحشد الشعبي"، والتي تعتبر متحالفة مع إيران، في أراض حدودية للعراق وسوريا، وأسفرت عن مقتل 25 شخصا على الأقل.

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بعد محاولة المحتجين اقتحام مقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية وإحراقهم نقاط تفتيش في محيطها، مما أدى إلى إصابة 62 شخصا على الأقل.

واتهم الرئيس الأمريكي إيران بالوقوف وراء "الهجوم" على السفارة، مهددا الجمهورية الإسلامية بأنها ستتحمل "المسؤولية الكاملة" عن هذه الأحداث.

المصدر: RT

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