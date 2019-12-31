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الأمن العام اللبناني: غصن دخل البلاد بصورة شرعية

أخبار العالم العربي

الأمن العام اللبناني: غصن دخل البلاد بصورة شرعية
Reuters KYODO
كارلوس غصن يغادر طوكيو
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أكدت المديرية العامة للأمن العام في لبنان أن المدير السابق لشركة "رينو نيسان"، كارلوس غصن، دخل لبنان بصورة شرعية ولا يتطلب الأمر اتخاذ أي إجراءات بحقه.

وجاء في بيان مقتضب لمديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء: "كثرت في اليومين الماضيين التأويلات حول دخول المواطن اللبناني كارلوس غصن إلى بيروت. يهم المديرية العامة للأمن العام أن تؤكد أن المواطن المذكور دخل إلى لبنان بصورة شرعية ولا توجد أية تدابير تستدعي أخذ إجراءات بحقه أو تعرضه للملاحقة القانونية".

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وكان غصن قد وصل إلى بيروت، أمس الاثنين، قادما من اليابان، وذلك قبل أشهر من محاكمته المتوقعة. وكان غصن تحت الإقامة الجبرية على ذمة التحقيقات في مخالفات مالية محتملة، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن مغادرته اليابان من قبل السلطات اليابانية.

وتجدر الإشارة إلى أن غصن ينفي التهم الموجهة إليه.

المصدر: وكالات

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