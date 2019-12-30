 
مباشر
عاجل
مصادر تركية لـ"رويترز": أنقرة تدرس إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى ليبيا

الإليزيه: ماكرون والسيسي اتفقا على أن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق تخالف القوانين الدولية

أخبار العالم العربي

الإليزيه: ماكرون والسيسي اتفقا على أن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق تخالف القوانين الدولية
Reuters
السيسي وماكرون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mzn8

أكد الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي، على أن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية تعارض القانون الدولي.

إقرأ المزيد
السيسي يؤكد لماكرون ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا وسط استعداد تركيا لنشر قوات عسكرية هناك
السيسي يؤكد لماكرون ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا وسط استعداد تركيا لنشر قوات عسكرية هناك

وأضاف قصر الإليزيه في بيان، اليوم الاثنين، أن الرئيسين أكدا أن الاتفاقية حول ترسيم حدودهما البحرية تتعارض مع قانون البحار واتفقا على البقاء على اتصال وثيق بهذا الصدد.

وبحث الرئيسان في الاتصال الهاتفي أخطار التصعيد العسكري في ليبيا، داعيين الفاعلين الدوليين والليبيين إلى أكبر قدر من ضبط النفس.

وأعربا عن رغبتهما في أن يتم التوصل لاتفاق سياسي في إطار الأمم المتحدة، بهدف إعادة الوحدة والسيادة التامة إلى ليبيا.

وهذه المكالمة هي الرابعة التي أجراها السيسي منذ الخميس مع زعماء دول العالم بشأن ليبيا، حيث تحدث قبلها مع كل من رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

ويأتي هذا التحرك من قبل السيسي بعد أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، أنه من المتوقع أن ترسل بلاده مجموعة من القوات العسكرية إلى ليبيا تلبية لدعوة من قبل حكومة الوفاق وبعد أن تتم الموافقة على هذا الأمر من قبل برلمان تركيا مطلع يناير المقبل.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نائب هولندي يعلن عن مسابقة للرسوم المسيئة للرسول محمد!