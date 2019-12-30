الحزب الحاكم في تركيا يقدم مقترحه للبرلمان للحصول على تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا

يقدم الحزب الحاكم في تركيا، اليوم الاثنين، مقترحا للبرلمان للحصول على تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا، في خطوة مستعجلة حيث كان من المقرر أن ينظر البرلمان في هذا الطلب يومي 8 و9 يناير.

وقد صرحت أنقرة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب رسمي تقدمت به حكومة الوفاق الليبية بطرابلس، للحصول على دعم عسكري تركي، جوي وبري وبحري، للتصدي لهجوم قوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر.

ويرى المراقبون والمتابعون للشأن الليبي أن الوضع بات أكثر تعقيدا وازداد تفاقما، في ظل إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

كما يرى المتابعون لما تشهده ليبيا منذ سقوط حكم الزعيم الراحل معمر القذافي، أن التدخل العسكري المباشر في ليبيا من خلال المشاركة بقوات، هو خطوة بمثابة المغامرة، متسائلين عن مدى إدراك أردوغان للعواقب السياسية والعسكرية، التي قد تطال بلاده.

ومن الواضح أن ليبيا البلد الشاسع والغني بالنفط تتقاطع فيه اهتمامات ومصالح أغلب دول المنطقة والعالم واللاعبين الدوليين الكبار، ورغم ذلك فإنهم يبدون حذرا كبيرا في مواقفهم من أطراف الصراع ويتجنبون القيام بخطوات مباشرة.

ويعزو الخبراء تجنب الدول الدخول بشكل مباشر في الأزمة الليبية لصعوبة الوضع وتعقيداته من جميع النواحي، واحتمال الوقوع في مستنقع قد يؤدي إلى خسائر جسيمة في حال فشل المغامرة.

المصدر: RT + نوفوستي