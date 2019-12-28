"الحركة القومية" التركي: سنصوت لصالح إرسال قوات إلى ليبيا

أكد رئيس حزب "الحركة القومية" التركي، دولت باهتشلي، في بيان اليوم السبت، أن أعضاء حزبه في البرلمان سيصوتون لصالح مذكرة التفويض المتعلقة بإرسال قوات إلى ليبيا.

وقال في البيان، إن حزبه يدعم خطوة دعوة البرلمان لعقد جلسة طارئة يوم 2 يناير لمناقشة مذكرة التفويض المذكرة.

وأضاف أن أعضاء الحزب الـ49 في البرلمان التركي (من إجمالي 600) سيصوتون لصالح تمرير مذكرة التفويض.

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وأكد باهتشلي أن "توفير الأمن لليبيا وسوريا والعراق يعني أن تركيا ستكون آمنة أيضا"، مشددا على أن "ليبيا باتت حجر زاوية بالنسبة للأمن القومي التركي".

كما أكد على "أهمية وضع حد للجنرال المتقاعد خليفة حفتر الدموي الظلامي الذي يعرض أمن ليبيا والمنطقة للخطر"، بحسبما جاء في نص البيان.

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر في حزب العدالة والتنمية التركي، إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها في البرلمان، الخميس القادم، في ضوء طلب طرابلس الدعم العسكري رسميا، والتطورات في المنطقة.

وأوضحت مصادر في الحزب، للأناضول، أن المذكرة قد تقدم إلى رئاسة البرلمان، في 30 ديسمبر 2019، ومن المحتمل مناقشتها في الجمعية العامة، الخميس، وجرى إبلاغ النواب بذلك.

جدير بالذكر أن زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال قليجدار أوغلو، سيلتقي الاثنين المقبل مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، لمناقشة مذكرة تفويض برلمانية لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

ووفقا لما نشرته وكالة "الأناضول" نقلا عن مصادر دبلوماسية، فقد طلب تشاووش أوغلو، موعدا من أجل لقاء قليجدار أوغلو، لإطلاعه على معلومات بشأن مذكرة التفويض.

وأضافت المصادر أن قليجدار أوغلو رحب بطلب وزير الخارجية، على أن يلتقي الجانبان في مقر حزب الشعب الجمهوري بالعاصمة التركية أنقرة، ظهر يوم الاثنين، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا.

المصدر: وكالة "الأناضول"