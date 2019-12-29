"الحشد الشعبي" العراقي: 19 قتيلا و35 جريحا في الهجوم الأمريكي على مواقعنا

أعلن "الحشد الشعبي" العراقي عن ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الأمريكية على مواقعه، اليوم الأحد، إلى 19 قتيلا و35 جريحا.

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وقال مدير مديرية الحركات في هيئة "الحشد الشعبي" جواد كاظم الربيعاوي، في تصريح أدلى به مساء الأحد، إن "حصيلة الاعتداء الآثم على مقرات اللواءاين 45 و46 بلغت 19 شهيدا و35 جريحا".

وأضاف الربيعاوي أن "عددا من جثامين شهداء القصف لا تزال تحت الأنقاض".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق من الأحد، أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لهذه الجماعة المسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق، بينما أكد "الحشد الشعبي" تعرض مواقع تابعة له في محافظة الأنبار لهجمات من قبل طائرات مسيرة أمريكية.

بدوره، قال "الحشد الشعبي"، في بيان، إن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

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وعلى خلفية هذا الهجوم، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، عادل عبد المهدي، رفضه لأي عمل منفرد للتحالف الدولي ضد "داعش" بقيادو الولايات المتحدة في بلاده، معتبرا أي تحركات من هذا النوع "تصعيدا خطيرا".

ويجري هذا التطور بعد أن أكد البنتاغون، مساء الجمعة الماضي، مقتل متعاقد مدني أمريكي جراء ضربة صاروخية مكثفة على قاعدة "K1" الواقعة قرب كركوك والتي تحتضن قوات أمريكية.

المصدر: RT