بعد تعرضها لهجوم من الولايات المتحدة.. "كتائب حزب الله" تطالب بطرد القوات الأمريكية من العراق

بعد تعرضها لضربات جوية موجعة من الولايات المتحدة، طالبت "كتائب حزب الله" العراقية جهازالأمن والجيش في البلاد بالعمل على إخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية.

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وقالت "كتائب حزب الله"، في بيان أصدرته عقب الهجوم، مساء اليوم الأحد: "غربان الشر الأمريكية نفذت عدوانا مبيتا استهدف أبناءنا المدافعين عن الحدود الغربية".

وأضافت: "العدوان الأمريكي يعد استهتارا بسيادة العراق وكرامة شعبه، وعلى القوات العسكرية والأمنية والقواعد الشعبية والوطنية طرد العدو الأمريكي في صفحة جديدة من صفحات العزة والأباء".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق من الأحد، أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لهذه الجماعة المسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق، بينما أكد "الحشد الشعبي" تعرض مواقع تابعة له في محافظة الأنبار لهجمات من قبل طائرات مسيرة أمريكية.

وقال "الحشد الشعبي"، في بيان، إن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ويجري هذا التطور بعد أن أكد البنتاغون، مساء الجمعة الماضي، مقتل متعاقد مدني أمريكي جراء ضربة صاروخية مكثفة على قاعدة "K1" الواقعة قرب كركوك والتي تحتضن قوات أمريكية.



المصدر: RT