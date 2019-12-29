الحوثيون يتهمون التحالف العربي باحتجاز 9 سفن وقود وأخرى غذاء

اتهمت جماعة "أنصار الله" الحوثيين، قوات التحالف العربي باحتجاز 9 سفن مشتقات نفطية وأخرى تحمل شحنة من مادة الدقيق، ومنعها من التوجه إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.

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ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، عن مدير عام شركة النفط اليمنية في فرع محافظة الحديدة في تصريحات، السبت، إن "السفن التسع تقل أكثر من 240 ألف طن من مادتي البنزين والديزل ومحتجزة منذ مطلع نوفمبر المنصرم، ومضى على احتجاز أول سفينة 51 يوما"​​​.

وأضاف أن "بوارج العدوان احتجزت يوم الجمعة المنصرم، السفينة (ليدي هيند) التي تقل شحنة من الدقيق".

وحمّل مدير عام فرع شركة النفط اليمنية في الحديدة، التحالف والأمم المتحدة مسؤولية الانتهاكات المتكررة لاتفاق السويد.

وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقرا لآلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله في اليمن، للتأكد من عدم انتهاك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح.

المصدر: المسيرة