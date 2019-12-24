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الحوثيون: حصيلة ضحايا قصف سوق صعدة 17 قتيلا

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الحوثيون: حصيلة ضحايا قصف سوق صعدة 17 قتيلا
Reuters
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قالت جماعة "أنصار الله" الحوثية، إن عدد القتلى جراء قصف الجيش السعودي سوقا في محافظة صعدة شمال غربي اليمن، قد ارتفع إلى 17 شخصا.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أن القصف الصاروخي والمدفعي السعودي، تسبب بقتل خمسة مواطنين يمنيين و12 مهاجرا إفريقيا.

وتقود السعودية في اليمن منذ مارس 2015، التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، في المواجهة مع قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية المتحالفة مع إيران.

المصدر: نوفوستي 

 

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