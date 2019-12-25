بعد رفض المحتجين.. السهيل يعتذر عن ترشيحه لرئاسة الحكومة الانتقالية في العراق

قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، قصي السهيل، اعتذاره لتحالف "البناء" عن ترشيحه لرئاسة الحكومة، بعد خروج مظاهرات عديدة في بغداد وجنوب العراق ترفض ترشيحه.

وفي وثيقة صادرة عن السهيل في الثاني والعشرين من الشهر الحالي، كتب: "الاخوة في تحالف البناء.. أثمن عاليا ترشيحكم لنا باعتباركم الكتلة الأكبر، ولكون الظروف غير مؤاتية ومهيئة حسب تقديرنا لمثل هذا التكليف، أرجو تفضلكم بالموافقة على قبول اعتذاري عنه، راجيا لكم الموفقية في اختيار من ترونه مناسبا بديلا عنا".

وشهد الأسبوع الحالي تظاهرات في محافظتي الديوانية وميسان جنوبي، وكذلك بغداد والنجف، رفضا لترشيح وزير التعليم قصي السهيل لرئاسة الحكومة.

وفي وقت سابق، وجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر رسالة إلى مرشح "كتلة البناء" قصي السهيل وكتلته بعد ساعات على اجتماعات عدد من الأحزاب لبحث مرشح رئاسة الحكومة طالبهم فيها بـ"حقن الدماء".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات عارمة، تطورت في بعض الحالات إلى صدامات مع القوات الأمنية ما أدى إلى سقوط ما يقارب 500 قتيل وأكثر من 20 ألف جريح.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، بعد أن كانت تقتصر على محاربة الفساد وتحسين الحالة المعيشية، إلى المطالبة باستقالة الحكومة، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

المصدر: RT