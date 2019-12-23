مصر.. نائبة في البرلمان تطلق النار بكثافة من شرفة منزلها وتبرر فعلتها

قامت عضو مجلس النواب المصري نوسيلة إسماعيل، بإطلاق النيران في الهواء خلال حفل خطوبة ابنتها مبررة ما فعلته قائلة: "سلاحي مرخص ودي خطوبة بنتي".

وقالت النائبة البرلمانية تعليقا على الفيديو المتداول لها: "ماشية قانوني وتبع القانون، إحنا اللي بنشرع القانون يستحيل أمشي خطأ، أنا بمشي وفقا للقانون".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، أن ضرب النار ليست مشكلة وشيء طبيعي، مؤكدة أن: "أيام الإرهاب والثورة كان الأشخاص يقفون في منازلهم ويضربون النار لإحداث الاطمئنان والأمان".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهرت فيه النائبة نوسيلة إسماعيل، وهي تمسك بسلاح خرطوش، وتطلق الأعيرة النارية بكثافة في الهواء من شرفة منزلها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية