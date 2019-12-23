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مصر.. الأمن يفك لغز العثور على هياكل عظمية في الإسكندرية

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مصر.. الأمن يفك لغز العثور على هياكل عظمية في الإسكندرية
Reuters
الأمن المصري
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عثر أهالي مدينة الإسكندرية في مصر، على هياكل عظمية في حالة تحلل كاملة بمنطقة الحضرة الجديدة، حيث قامت قوات الأمن بكشف لغز كبير حول الواقعة.

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وانتقلت قوة من الأمن المصري وتبين من الفحص وجود هيكلين عظميين لرجل وسيدة بالغين في حالة تحلل كامل، وعثر بملابس المجني عليها على 9 "غوايش" ذهبية.

وأسفرت جهود فريق البحث وفحص كاميرات المراقبة عن تحديد 3 أشخاص يستقلون "تروسيكل" قاموا بالتخلص من الهيكلين العظميين بمحل الواقعة.

وتم القبض على المتهمين الثلاثة واعترفوا في التحقيقات باتفاق 3 أشخاص آخرين معهم على نقل بعض المخلفات من إحدى الشقق والتخلص منها.

وجرى القبض على باقي المتهمين، واعترفوا بأنهم يعملون في بيع وتجارة الشقق القديمة، مشيرين إلى أنهم استغلوا اختفاء قاطني إحدى الشقق بعقار في منطقة سيدي جابر منذ 7 سنوات.

وأضاف المتهمون أنهم اتفقوا فيما بينهم على اصطناع عقود ملكية مزورة لتلك الشقة للاستيلاء عليها، وأنهم توجهوا للشقة المشار إليها رفقة نجار وقاموا بكسر الباب في حضور حارس العقار واتحاد الملاك وقدموا لهم أوراقا تثبت ملكيتهم للشقة عن طريق الشراء من مالكها.

وأشار المتهمون في التحقيقات إلى أنه أثناء دخولهم الشقة عثروا على هيكلين عظميين لرجل بالمعاش 70 عاما وزوجته ربة منزل 65 عاما مالكي الشقة فاستأجروا المتهمين الثلاثة لإلقاء الرفات في القمامة.

المصدر: صدى البلد

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