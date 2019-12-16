 
مباشر

مصر.. العثور على جثة فتاة مشنوقة داخل منزلها والأمن يفتح تحقيقا

أخبار العالم العربي

مصر.. العثور على جثة فتاة مشنوقة داخل منزلها والأمن يفتح تحقيقا
Reuters
الأمن المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mwor

عثر أهالي قرية شبرا يس التابعة لمركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية في مصر، على جثة فتاة في الصف الثالث الإعدادي، مشنوقة داخل غرفتها.

إقرأ المزيد
مصر.. العثور على طفل مشنوق داخل دورة مياه مسجد في ظروف غامضة
مصر.. العثور على طفل مشنوق داخل دورة مياه مسجد في ظروف غامضة

وتلقت قوات الأمن بلاغا بالعثور على جثة الطفلة معلقة بواسطة حبل داخل غرفتها، وتم التحفظ على الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى لتشريحها، لمعرفة سبب الوفاة.

وكانت محافظة البحيرة في مصر، قد شهدت شهر يوليو الماضي، جريمة مشابهة حيث عثر على جثة طفل مشنوق داخل دورة مياه مسجد، عقب أداء صلاة الجمعة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أرخبيل الزلازل