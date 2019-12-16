مصر.. العثور على جثة فتاة مشنوقة داخل منزلها والأمن يفتح تحقيقا

عثر أهالي قرية شبرا يس التابعة لمركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية في مصر، على جثة فتاة في الصف الثالث الإعدادي، مشنوقة داخل غرفتها.

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وتلقت قوات الأمن بلاغا بالعثور على جثة الطفلة معلقة بواسطة حبل داخل غرفتها، وتم التحفظ على الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى لتشريحها، لمعرفة سبب الوفاة.

وكانت محافظة البحيرة في مصر، قد شهدت شهر يوليو الماضي، جريمة مشابهة حيث عثر على جثة طفل مشنوق داخل دورة مياه مسجد، عقب أداء صلاة الجمعة.

المصدر: RT