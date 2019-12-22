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مصدر عسكري لـRT: الجيش السوري يحاصر النقطة التركية في بلدة الصرمان شرق معرة النعمان بريف إدلب

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مصدر عسكري لـRT: الجيش السوري يحاصر النقطة التركية في بلدة الصرمان شرق معرة النعمان بريف إدلب
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نقل مراسلنا في سوريا عن مصدر عسكري قوله إنه قوات تابعة للجيش السوري تحاصر النقطة التركية في بلدة الصرمان شرق معرة النعمان بريف محافظة إدلب.

يأتي ذلك في وقت ذكر فيه المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض أن معارك عنيفة تجري بين قوات الجيش السوري فصائل "جهادية" على محاور بريف معرة النعمان.

وأشار المرصد السوري إلى أن الجيش السوري يبعد حاليا مسافة 5 كيلومتر عن بلدة جرجناز أكبر منطقة بريف معرة النعمان.

وفي الوقت الذي أكد فيه المرصد السوري ارسال الجيش التركي رتلا عسكريا مساء السبت إلى ريف حماة الشمالي يضم عربات مدرعة وسيارات وجنودا ومعدات عسكرية، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوات الجيش تتقدم في إدلب، حيث استعادت السيطرة على 3 قرى جديدة هناك.

المصدر: RT+ المرصد السوري لحقوق الإنسان

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