مصدر عسكري لـ RT: الجيش السوري يسيطر على بلدة التح أهم معاقل الفصائل المسلحة في ريف إدلب الجنوبي

قال مصدر عسكري لـ RT مساء الأحد إن قوات الجيش السوري سيطرت على بلدة التح أهم معاقل الفصائل المسلحة في ريف إدلب الجنوبي.

وكان مراسلنا في سوريا قد نقل عن مصدر عسكري قوله إن قوات تابعة للجيش السوري حاصرت النقطة التركية في بلدة الصرمان شرق معرة النعمان بريف محافظة إدلب.

ويأتي ذلك في وقت ذكر فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض أن معارك عنيفة تجري بين قوات الجيش السوري فصائل "جهادية" على محاور بريف معرة النعمان.

وأشار المرصد السوري إلى أن الجيش السوري يبعد حاليا مسافة 5 كيلومتر عن بلدة جرجناز أكبر منطقة بريف معرة النعمان.

وفي الوقت الذي أكد فيه المرصد السوري ارسال الجيش التركي رتلا عسكريا مساء السبت إلى ريف حماة الشمالي يضم عربات مدرعة وسيارات وجنودا ومعدات عسكرية، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوات الجيش تتقدم في إدلب، حيث استعادت السيطرة على 3 قرى جديدة هناك.

المصدر: RT + المرصد السوري