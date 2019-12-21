تركيا بانتظار دعوة من السراج لـ"اتخاذ الخطوات المقبلة"

قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، إن بلاده مستعدة لتقييم ما يلزم اتخاذه من إجراءات، "في حال ورود طلب رسمي من الأشقاء الليبيين"، في إشارة إلى إمكانية إرسال جنود إلى ليبيا.

وأضاف أوقطاي، في كلمة خلال ملتقى للتجارة والتعاون بمدينة اسطنبول السبت: "سنواصل حماية حقوق ومصالح بلادنا وجمهورية شمال قبرص التركية شرق البحر الأبيض المتوسط".

وأشار إلى أن جميع السيناريوهات والخطط التي لا تضم تركيا في المنطقة، باءت بالفشل واحدة تلو الأخرى، "بفضل موقفنا المناصر للحق والحقيقة".

وتابع أوقطاي: "وجهنا ضربات موجعة ضد الإرهاب في المنطقة بعمليات درع الفرات، وغصن الزيتون ونبع السلام، رغم جميع التهديدات بفرض العقوبات علينا".

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وقبل أيام، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستتخذ الخطوات اللازمة إذا تلقت دعوة لإرسال جنود إلى ليبيا.

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع أردوغان، وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، مذكرتي تفاهم "تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي".

وصدّق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

المصدر: وكالة "الأناضول"