الجيش السوري يستأنف عملياته لاستعادة طريق حلب دمشق

استأنفت وحدات الجيش السوري عملياتها في محافظة إدلب، لاستعادة السيطرة على طريق حلب دمشق الدولي.

وقال مصدر ميداني سوري لوكالة "سبوتنيك" إن "الجيش السوري بدأ عملياته من محورين الأول، محور سنجار في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، والثاني محور الخوين التابعة لمعرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي"​​​.

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وتحدث المصدر عن "معارك عنيفة خاضها الجيش السوري ضد مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي والجماعات المسلحة المتحالفة معها"، وذكر أنها أسفرت عن وقوع قتلى وإصابات بين الجانبين.

وأضاف المصدر أن "الجيش السوري تمكن خلال هذه المعارك من السيطرة على قرى الخريبة وربيعة وشعرة العجاز على محور إسطبلات وعلى المحور الثاني استعاد قرى وبلدات سحال والرفة والبريصة والفرجة وتل الشيح وام جلال وأبو حبة".

وكان الجيش السوري قد بدأ الليلة الماضية تمهيدا ناريا مكثفا في ريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي.

المصدر: "سبوتنيك"