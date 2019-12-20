مسؤول في "الجيش الليبي" لـRT: التدخل العسكري التركي في ليبيا لا يشغلنا

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ"الجيش الوطني الليبي" اللواء خالد المحجوب إن المعارك تزداد شراسة في ليبيا، ونحن الآن على تخوم منطقة صلاح الدين بطرابلس.

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وأشار المحجوب في تصريحات لـRT، إلى أن "الجيش الوطني الليبي" سيدخل المنطقة في أية لحظة، موضحا أنه تم توجيه ضربات جوية مباشرة ضد تمركزات المليشيات.

ونوه بأن: "موافقة حكومة الوفاق على التدخل العسكري التركي لا تشغلنا فهي ليست جديدة لأنهم مجموعة من الخونة والعملاء ولا تراعي كرامة أو سيادة الوطن، ونحن نراهن على أننا أصحاب حق وسوف نقاتل حتى النهاية".

وتابع: "العالم كله يقف ضد الإرهاب ولن يقبل التدخل العسكري التركي".

وكانت وسائل إعلام ليبية قد أفادت أمس الخميس، بأن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، قررت في اجتماعها الأخير طلب الدعم النوعي واللوجستي من تركيا.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT