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أمير قطر يرقص احتفالا بـ"المعالي كايدة" (فيديو)

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أمير قطر يرقص احتفالا بـ
أمير قطر يؤدي العرضة
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورا نقلها تلفزيون قطر الرسمي لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، خلال تأديته رقصة العرضة بالسيف، ضمن فعاليات اليوم الوطني للبلاد.

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وتحتفل قطر، اليوم الأربعاء، بيومها الوطني، تحت شعار "المعالي الكايدة" الذي أطلقته اللجنة المنظمة لفعاليات هذا اليوم، حيث تشهد الدولة مسيرات وفعاليات في عدد من مناطقها.

وفي وقت سابق، غرد تميم على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مهنئا القطريين بيومهم الوطني، وقال: "كل عام وأنتم وكل من يعيش في رحاب هذا البلد بألف خير بمناسبة اليوم الوطني".

المصدر: RT

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