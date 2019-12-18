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تميم بن حمد يوجه رسالة للقطريين بمناسبة اليوم الوطني للبلاد

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تميم بن حمد يوجه رسالة للقطريين بمناسبة اليوم الوطني للبلاد
Reuters
أمير قطر
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تحتفل دولة قطر، اليوم الأربعاء، بعيدها الوطني، تحت شعار "المعالي الكايدة"، حيث تشهد الدولة مسيرات وفعاليات في عدد من المناطق.

وفي هذا الصدد توجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالتهاني لمواطني بلاده باعثا لهم رسالة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيها: "إلى إخواني وأخواتي في وطننا الغالي.. كل عام وأنتم وكل من يعيش في رحاب هذا البلد بألف خير بمناسبة اليوم الوطني".

وأضاف: "كل عام وقطر أكثر منعة وقوة وازدهارا. أدام الله عليكم نعم الأمن والرخاء والاستقرار".

وأزاحت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني في قطر، مساء يوم السبت، الستار عن شعار اليوم الوطني للبلاد لهذا العام.

وحمل شعار اليوم الوطني لعام 2019 اسم "المعالي كايده"، مرفقا ببيت شعري "حوى المجد والآداب في عشر سنّه ونال المعالي كلها والمراجل".

المصدر: RT

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