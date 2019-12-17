تونس.. سامي الفهري يسلم نفسه إلى القضاء

أفاد عبد العزيز الصيد، محامي الإعلامي سامي الفهري، بأن موكله توجه صباح اليوم الثلاثاء طواعية إلى الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس تنفيذا لبطاقة الإيداع الصادرة بحقه.

وقال الصيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إن سامي الفهري "سلم نفسه ونفذ بطاقة الإيداع الحالية عن طواعية، احتراما لقرارات القضاء"، مؤكدا أن موكله "قام بهذا الإجراء إثر تحسن حالته الصحية".

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يذكر أن دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس، قد أصدرت يوم 11 ديسمبر 2019، ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من الإعلامي سامي الفهري والمتصرفة القضائية بشركة "كاكتوس برود"، إلهام الصوفي، وحسن بن إبراهيم (وكيل شركة "آيت برود") في قضية فساد مالي تخص الشركتين المذكورتين، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، حبيب الطرخاني، في تصريح سابق لـ "وات".

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أبقى، يوم 15 نوفمبر 2019، كلا من الإعلامي سامي الفهري، ووكيل شركة "آيت برود"، والمتصرفة القضائية، في حالة سراح في هذه القضية، بعد أن تم إيقافهم يوم 5 نوفمبر 2019.

وفي هذا السياق صرح الناطق باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، سفيان السليطي، بأنه تم الاحتفاظ بالمتهمين المذكورين على ذمة التحقيق بإذن من النيابة العمومية بشأن "جرائم غسل أموال واستغلال موظف عمومي صفته للإضرار ومخالفة التراتيب".

جدير بالذكر أن الإعلامي وصاحب قناة "الحوار التونسي"، سامي الفهري، نشر تدوينة على "إنستغرام" ردا على شائعات تم تداولها مؤخرا حول محاولته فراره بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.

وقال الفهري مساء الاثنين، إن الهروب ليس من طبعه، مبينا أنه واجه الظلم والهرسلة بالرغم من الفرص التي عرضت عليه للعيش في الخارج في ظروف طيبة.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية