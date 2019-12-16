الدوحة تحدد الطريقة الوحيدة لإنهاء الأزمة الخليجية

كشف وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية عن الطريق الأسرع لحل الأزمة الخليجية المندلعة منذ عام 2017.

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وقال العطية في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" القطرية، خلال مشاركته مع نظيره التركي خلوصي أكار، في جلسة ضمن أعمال النسخة التاسعة عشرة لـ"منتدى الدوحة" أمس الأحد:"قطر تعرضت لكل أشكال الحروب خلال عام 2017.. ورغم ذلك فإن موقفها واضح منذ اليوم الأول، وهو أن اعتماد الحوار والمفاوضات هو الطريق الأسرع لحل الخلافات وحفظ السيادة وعدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية".

وتابع العطية: "الطريقة الوحيدة لرسم إطار قانوني لتحقيق استقرار المنطقة هو إجراء حوارات ومفاوضات مباشرة مع الجيران وكل الجهات المعنية بأمن المنطقة وقضاياها".

وأضاف: "لا يمكن ابتكار أعداء لتمكيننا من تحقيق التماسك الداخلي.. لا نخبئ شيئا عن الشعب، فالتكنولوجيا جعلت ذلك مستحيلا، كما يجب علينا الانفتاح تجاه الآخرين لمواجهة الأزمات الداخلية والتحاور بوضوح مع الجيران، فإذا لم نكن منفتحين مع جيراننا فإن ذلك سيشكل تحديا وخطرا على الأجيال المستقبلية".

المصدر: وكالات