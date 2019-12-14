قطر تؤكد دعمها لحكومة الوفاق الليبية وترفض عملية حفتر للسيطرة على طرابلس

أكدت قطر دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا ورفضها لعملية "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر، للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني، في بيان، أن رئيس المجلس الرئاسي التابع لها، فايز السراج، أجرى، مساء اليوم السبت، بمقر إقامته في الدوحة، محادثات مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحضور وزير الخارجية للسلطات في طرابلس، محمد سيالة، تناولت "مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وخلال اللقاء، جدد وزير الخارجية القطري، حسب البيان، "رفض دولة قطر للعدوان على العاصمة طرابلس ودعمها لحكومة الوفاق الوطني الشرعية".

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني الليبية بأن الجانبين اتفقا "على أهمية تفعيل علاقات التعاون في مجالات حيوية مختلفة، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين".

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل، معمر القذافي، عام 2011. ويتنازع على السلطة حاليا طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمتمركزة في العاصمة طرابلس بقيادة فايز السراج، الذي يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، والثاني الحكومة المؤقتة العاملة في شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني، والتي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر.

ويتهم "الجيش الوطني الليبي"، الذي يشن منذ 4 أبريل هجوما واسعا للسيطرة على طرابلس، كلا من تركيا وقطر، المتحالفتين مع حكومة الوفاق، بـ "دعم الإرهاب" في ليبيا وإرسال أسلحة وقوات إلى البلاد، بينما توجه السلطات في طرابلس اتهامات مماثلة لمصر والإمارات وفرنسا، التي تؤيد قوات حفتر.

المصدر: RT