مصادر تكشف تفاصيل جديدة حول مقتل سعودي في مصر وسفارة المملكة تعلق على القضية

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة حول مقتل مواطن سعودي في القاهرة عقب وصوله في رحلة لعلاج أسنانه، فيما أصدرت سفارة المملكة لدى مصر بيانا حول القضية.

إقرأ المزيد

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية أن المجني عليه يدعى راجح بن صالح الحارثي، مبينة أن الحادث وقع في 10 ديسمبر الجاري، حيث عثر على جثته مقتولا بطعنات عدة في منطقة النزهة الجديدة بمدينة القاهرة، إذ كان في زيارة إلى مصر.

وقد باشرت الأجهزة المصرية المختصة، حسب "سبق"، التحري عن ظروف وملابسات الجريمة والبحث عن مرتكبيها، وقد عثرت على جانيين اثنين، وأوضحت نتيجة التحقيقات أن الجريمة ارتكبت بدافع السرقة، إذ تم ضبط مبلغ نقدي بحوزة الشخصين، إضافة إلى جهازي هاتف جوال يعودان للمجني عليه.

وأفادت مصادر الصحيفة بإحالة الجانيين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات ونقلهما إلى المحاكمة.

وفي غضون ذلك، ذكرت السفارة السعودية لدى مصر أنها توصلت منذ اليوم الأول للحادث مع أسرة القتيل وأطلعتهم على الإجراءات كافة، إضافة إلى إبلاغ السفارة الجهات المختصة في المملكة.

وقدمت السفارة السعودية أخلص التعازي إلى أهل وذوي القتيل، كما أعربت عن شكرها وتقديرها للأجهزة الأمنية المصرية التي تحركت سريعا فور علمها بالحادث، وتمكنت من القبض على الجانيين في فترة زمنية قياسية، لم تتجاوز 24 ساعة، وأضافت أنها ستستمر في متابعة القضية.

وسبق أن أفادت الصحيفة بأن المواطن السعودي قتل في القاهرة، التي زارها لإجراء عملية لزرع الأسنان، حيث اقتحم أشخاص شقته وسددوا له عدة طعنات نافذة.

وأوضحت "سبق" أن من المتوقع أن يصل جثمان الضحية، اليوم الجمعة، إلى مدينة جدة السعودية للصلاة عليه.

المصدر: سبق