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مقتل سعودي في مصر طعنا

أخبار العالم العربي

مقتل سعودي في مصر طعنا
Reuters
الأمن المصري
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تعرض مواطن سعودي في مصر للقتل، بعد ذهابه إلى القاهرة لإجراء زراعة أسنان، حيث اقتحم أشخاص شقته وسددوا له عدة طعنات نافذة.

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ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، من المرجح أن يكون السبب وراء الجريمة هو سرقة المجني عليه، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

ومن المتوقع أن يصل جثمان الضحية اليوم الجمعة إلى جدة للصلاة عليه.

وقال أخو المجني عليه: "ذهب أخي لمصر بمفرده لزراعة أسنان. وبعد سفره، تلقينا اتصالا يفيد بتعرضه للطعن حتى لفظ أنفاسه متوفيا".

وأضاف: "نناشد السفارة السعودية بمصر المتابعة مع الأمن المصري وحسم القضية، وما وصلنا أنه قبض على ثلاثة أشخاص ويجري التحقيق معهم".

المصدر: سبق

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