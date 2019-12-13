"الجيش الليبي" يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس (صورة + فيديو)

أعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة تركية مسيرة دخلت مسرح العمليات ومنطقة الحظر الجوي جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي بـ "الجيش الليبي" إنها أسقطت الطائرة المسيرة التي حاولت استهداف القوات بالعاصمة طرابلس.

وكان المشير خليفة حفتر، قد أعلن تقدم قواته نحو العاصمة الليبية طرابلس، يوم الخميس، كما وجه دعوة للمسلحين لإلقاء السلاح والاستسلام.

وبدأ "الجيش الوطنى الليبي" التحرك نحو طرابلس، مساء الخميس، وأعلنت القيادة العامة دعم القوات بالآليات والأسلحة المتوسطة والثقيلة، للبدء في المهمة الكبيرة في ميدان القتال، وذلك بعد وضع الخطة الكاملة للسيطرة على أنحاء العاصمة الليبية.

المصدر: RT + وكالات