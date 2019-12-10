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مجلس النواب الليبي يحذر أردوغان: لن نكون بوابة للمخططات العثمانية

أخبار العالم العربي

مجلس النواب الليبي يحذر أردوغان: لن نكون بوابة للمخططات العثمانية
parliament.ly
جلسة لمجلس النواب الليبي
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رفض البرلمان الليبي في طبرق تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول إرسال قوات بلاده إلى ليبيا، محذرا من أن ليبيا لن تكون "بوابة لرجوع الدولة العثمانية للوطن العربي".

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وفي بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المتحالف مع قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر جامعة الدول العربية، بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وشددت على أن ليبيا "لن تكون بوابة لرجوع الدولة العثمانية للوطن العربي".

ودعت اللجنة الجامعة العربية إلى عقد اجتماع طارئ لاتخاذ موقف لمواجهة "الغزو التركي لليبيا"، وحثت القوات المسلحة على استهداف "أي تحرك" للقوات التركية في الأراضي الليبية برا وجوا وبحرا، باعتبار أي جسم أو مكان تستخدمه تركيا هدفا مشروعا للقوات المسلحة الليبية.

مجلس النواب الليبي يحذر أردوغان: لن نكون بوابة للمخططات العثمانية
parliament.ly

وكان الرئيس التركي قد أعلن أمس الاثنين، عن استعداد بلاده لإرسال عسكرييها إلى ليبيا، في حال طلبت حكومة الوفاق الوطني ذلك.

المصدر: RT

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