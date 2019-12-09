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أردوغان: تركيا مستعدة لإرسال عسكرييها إلى ليبيا

أخبار العالم العربي

أردوغان: تركيا مستعدة لإرسال عسكرييها إلى ليبيا
Reuters STOYAN NENOV
صورة من الأرشيف
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداد تركيا لإرسال عسكرييها إلى ليبيا، في حال طلبت حكومة الوفاق الوطني ذلك.

وقال أردوغان في حديث لقناة "تي آر تي" التركية، اليوم الاثنين: "إذا أرادت ليبيا ذلك، فإن تركيا ستتخذ قرارا بشكل مستقل. ونحن لن نطلب إذنا من أحد بهذا الشأن. وتركيا مستعدة لتقدم أي دعم لليبيا".

وأضاف أردوغان أنه يرغب في إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل لقائهما المزمع عقده في إسطنبول يوم 8 يناير المقبل، ليبحث معه الوضع في ليبيا.

وأعرب أردوغان عن أمله بأن "يعيد بوتين نظره" بشأن خليفة حفتر، حسب قوله، محذرا من أن ليبيا قد تتحول إلى "سوريا أخرى" إن لم يحدث ذلك.

المصدر: تاس

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