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الرياض: من الصعب أن تكون إيران جزءا من منظومة أمنية في المنطقة

أخبار العالم العربي

الرياض: من الصعب أن تكون إيران جزءا من منظومة أمنية في المنطقة
Reuters
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اعتبر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أن التهديد الإيراني يطاول كل دول الخليج، داعيا طهران إلى تغيير ممارساتها قبل أن تنادي بالسلام.

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وأكد وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني أن قادة دول الخليج شددوا على أهمية تماسك دول مجلس التعاون، مشددا على ثبات وتماسك ووحدة الدول الخليجية.

من جهته، قال الزياني إن مجلس التعاون يقف صفا واحدا في مواجهة أي تهديد يمس أي أعضائه، لافتا إلى أن القادة متفقون على أن مصلحة المواطن الخليجي تأتي أولا.

وكان القادة الخليجيون، قد وافقوا على تعيين الكويتي نايف الحجرف أمينا لمجلس التعاون اعتبارا من أبريل المقبل.

كما أعلن أمين مجلس التعاون عبد اللطيف الزياني في المؤتمر، أن القمة الخليجية المقبلة ستعقد في البحرين.

 المصدر: وكالات

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