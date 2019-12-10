 
مباشر

الملك سلمان: النظام الإيراني مستمر في أعماله العدائية لتقويض الأمن ودعم الإرهاب

أخبار العالم العربي

الملك سلمان: النظام الإيراني مستمر في أعماله العدائية لتقويض الأمن ودعم الإرهاب
Reuters
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mvf9

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن "النظام الإيراني لا يزال يواصل أعماله العدائية لتقويض الأمن والاستقرار ودعم الإرهاب".

وقال الملك السعودي في الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية، إن مجلس التعاون "تمكن منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات التي مرت بها المنطقة"، مشيرا إلى أن استضافة السعودية للقمة، جاء استجابة لرغبة الإمارات.

إقرأ المزيد
الملك سلمان يستقبل رئيس وزراء قطر لحظة وصوله الرياض
الملك سلمان يستقبل رئيس وزراء قطر لحظة وصوله الرياض

ودعا المجتمع الدولي لضمان أمن المنطقة الغنية بالنفط، قائلا: "على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لضمان إمدادات الطاقة والممرات البحرية، والنظام الإيراني مستمر في سياساته العدوانية وتقويض استقرار الدول المجاورة".

وأضاف: "يجب على دول مجلس التعاون الخليجي تأمين نفسها في مواجهة هجمات الصواريخ البالستية، وأن تتحد في مواجهة عدوانية إيران".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

صيني يبني قصرا لكلابه لتوفير شروط راحة عالية لهم