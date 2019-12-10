استقبل ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، الذي وصل العاصمة الرياض لحضور القمة الخليجية.

وجاء الاستقبال في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، حيث صافح العاهل السعودي الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر.

#عاجل#خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بـ #الرياض، لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.#القمة_الخليجية_40#واسpic.twitter.com/7NTxpTEY1r — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 10, 2019

وتعقد قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، وسط حديث عن احتمال حدوث انفراجات في الأزمة مع قطر، حيث كشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مؤخرا عن مفاوضات بين بلاده والسعودية فيما يتعلق بالأزمة.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، قد وجه في الأسبوع الماضي دعوة شخصية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني للمشاركة في القمة، إلا أن الأخير قرر الغياب وأوفد رئيس وزرائه لحضور قمة الرياض.

وشارك وفد قطري في الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية في الرياض، وحضر اجتماعا عقدته لجنة صياغة مشاريع القرارات والتوصيات للدورة الـ 145 للمجلس الوزاري للقمة الخليجية الـ40، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ولزمت الدوحة الصمت حول احتمال حضور أمير البلاد للقمة الخليجية في الرياض، ولم تفصح عن نية الأمير تميم بن حمد آل ثاني التغيب عن هذه القمة إلا قبل بضع ساعات من انطلاق أعمالها برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

المصدر: RT