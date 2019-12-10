الكرملين: بوتين وأردوغان سيبحثان هاتفيا الوضع في ليبيا خلال الأيام القريبة

كشف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان تطورات الوضع بليبيا في اتصال هاتفي خلال الأيام القريبة.

جاء ذلك في معرض رد بيسكوف على سؤال صحفي حول احتمال مثل هذه المكالمة، علما بأن أردوغان أعرب في وقت سابق عن رغبته في التباحث مع بوتين حول التطورات الليبية ودعا روسيا للتراجع عن دعم قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر.

وقال بيسكوف: "في الأيام المقبلة، ستجري هذه المحادثة الهاتفية، ويتم الإعداد لها"​​​. وأوضح قائلا إن "موقف روسيا (من الأزمة الليبية) معروف جيدا وهو يتمثل في أنها تبقى على علاقة مع جميع أطراف المشهد السياسي والعسكري الليبي الداخلي، وتدعو في المقام الأول لأن تُظهر أطراف النزاع رغبة بالتوصل إلى اتفاق".

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وأضاف: "ترحب روسيا بكافة المبادرات التي من شأنها أن تسهم في التوصل إلى تسوية في هذا البلد"، مشيرا إلى أنه "في كثير من النواحي، تم تقويض أسس هذه التسوية بسبب الأعمال العسكرية المعروفة لتحالفات معروفة".

وفي وقت سابق، دعت الخارجية الروسية، تعليقا على مذكرتي التفاهم حول الأمن والمناطق البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، كلا الطرفين إلى تجنب خطوات تزيد التوتر في ليبيا والبحر المتوسط.

المصدر: وكالات